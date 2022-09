Il voto in Sicilia, Miccichè: «Abbiamo il presidente della Regione, è di Forza Italia ed è palermitano»

17.13 «Sono pienamente soddisfatta - dichiara Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione esteri a Palazzo Madama - per la mia rielezione in Senato, orgogliosa di rappresentare i cittadini del collegio uninominale di Agrigento-Caltanissetta-Gela, che mi hanno concesso la loro fiducia e che ringrazio per le tante, importanti occasioni di confronto di queste ultime settimane. È stata una campagna elettorale intensa, segnata dalla consapevolezza di dovere lavorare duramente per offrire risposte alle istanze di una terra magnifica, ricca di contraddizioni, che deve puntare sulla promozione delle sue tante eccellenze, su nuovi impulsi alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, sulla trasformazione in un vero e proprio hub energetico, sfruttando la posizione geografica che la pone al centro del Mediterraneo. Sono gli obiettivi sui quali intendo concentrarmi per restituire al territorio quella capacità attrattiva in termini di investimenti che possa incidere positivamente sul rilancio del tessuto sociale e sullo sviluppo del sistema economico-produttivo».

17.01 «Abbiamo il presidente della Regione Siciliana: Renato Schifani. Palermitano e di Forza Italia. Si è tanto parlato del voto disgiunto in campagna elettorale, ma non c'è stato tranne qualcosa di fisiologico». Così il leader di Fi in Sicilia, Gianfranco Miccichè, parlando con i cronisti nel comitato elettorale di Schifani.

16.36 «Il nostro risultato elettorale si va rafforzando con i dati dalla Sicilia: se venisse confermato il risultato del centrodestra dimostrerà che Fratelli d’Italia ha avuto senso di responsabilità per tenere il centrodestra unito». Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida parlando dell’esito delle elezioni regionali in Sicilia, nella conferenza stampa post voto.

15.57 «Mi ero reso disponibile quest’estate per un eventuale candidatura di servizio e di “combattimento” per il centrosinistra - scrive su Facebook Bobo Craxi, esponente socialista, candidato battuto in Sicilia nel collegio uninominale per la Camera col Centrosinistra -. In una campagna elettorale molto rapida e sostanzialmente mediatica ho cercato di rendermi utile nel secondo collegio palermitano, soprattutto costituito da grandi quartieri periferici e grandi comuni limitrofi. Conoscevo di partenza il divario di consenso fra la destra e la sinistra, rovesciarlo in così poco tempo era onestamente più che difficile, la tendenza nazionale è prevalsa, poi in Sicilia si è inserita la variabile populista, clientelare e paramafiosa delle elezioni regionali». Secondo Craxi, «le onde della Storia non si fermano con la sola buona volontà, si poteva ridurne la portata con un altro sistema di alleanze ma la sostanza è politica, il tema è oramai posto: gli Italiani di destra e i populisti non amano più l’Europa e sono pronti a ritornare subalterni alle tre grandi potenze mondiali: prepariamoci. Ho condotto una campagna elettorale, onesta e non solo intellettualmente, ci tengo a sottolinearlo, battendomi su temi e problemi, adottando un principio di realtà ovvero ritenendo che non fosse possibile fermare il vento con le mani. Lasciando dopo un mese Palermo mi corre l’obbligo di ringraziamenti per chi mi ha sostenuto nelle urne innanzitutto gli oltre 28.000 elettori che mi hanno votato».

15.51 «Il risultato del M5s è stato clamoroso, in un collegio che sembrava blindato dal centrodestra. Il voto di Palermo è un voto di opinione, un voto dato come riconoscimento all’attività svolta, alle battaglie del Movimento». Così Dolores Bevilacqua, neo senatrice per il M5s nel collegio uninominale Sicilia Palermo 01. «All’inizio della campagna elettorale, la Sicilia sembrava, nei pronostici, tutta colorata di blu. Siamo riusciti a strappare questo collegio importante, che è la dimostrazione del fatto che il lavoro del M5s ha dato i suoi frutti», conclude.

15.49 «Grazie a tutti i siciliani per il voto a Fratelli d’Italia, a Giorgia Meloni per aver creduto in me, ma soprattutto a Catania, la mia città, che ancora una volta mi ha dato fiducia. Con oltre 150.000 voti sono stato eletto senatore. Il mio impegno per la Sicilia continuerà anche al Parlamento nazionale. Grazie». Così, su Facebook, l’ex governatore della Sicilia e neo senatore di FdI, Nello Musumeci.

15.24 «Ringraziamo i 264.656 elettori che solo alla Camera dei deputati hanno deciso di sostenere la lista De Luca Sindaco d’Italia. Il nostro partito a livello nazionale, in meno di un mese ha preso più voti di raggruppamenti più blasonati». Così il presidente del Movimento, Sud chiama Nord, l’ex Iena Ismaele La Vardera, candidato all’Ars in Sicilia, commenta l'esito delle politiche nazionali. «Abbiamo superato anche il partito di Di Maio - aggiunge - che ha avuto ampio spazio sui media nazionali, e il partito di Brugnano/Lupi/Toti. Infatti, alle politiche abbiamo preso 1% contro lo 0,56 del partito di Di Maio e lo 0,89 del partito di Noi Moderati. Il dato è ancora più eclatante se si pensa che le nostre liste non erano presenti sul tutto territorio nazionale e che la spinta trainante è stata data proprio dalla Sicilia e dal nostro leader Cateno De Luca. Ricordiamo di essere presenti solo in Calabria, Puglia, Emilia-Romagna e Abruzzo». Poi La Vardera sottolinea ache «in sicilia il partito Sud chiama Nord si attesta attorno al 12-13% in tutte le circoscrizioni sia alla Camera sia al Senato. A Messina invece i dati ci confermano come primo partito, davanti alla coalizione di destra, con oltre il 31% dei voti. I risultati sono straordinari. A scrutinio terminato il vicesindaco di Messina, Francesco Gallo è stato eletto alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Messina vincendo col 32,25%. L’assessora del comune di Messina Dafne Musolino ha ottenuto 105.098 voti vincendo la sfida del collegio uninominale di Messina ed Enna».

15.05 «Siamo soddisfatti del risultato a livello nazionale che mostra la capacità di Conte di essere leader di questo movimento, chi ci dava spacciati si deve ricredere». Così il deputato regionale uscente del M5s Salvatore Siracusa, dal comitato del M5s, a Palermo. «Ancora di più siamo soddisfatti del risultato delle urne in Sicilia, dove ci confermiamo primo partito, e siamo soddisfatti di essere riusciti a vincere due posizioni sull'uninominale di Camera e Senato a Palermo - continua -. È stato un bene che il presidente Conte abbia intrapreso una strada senza il Pd, con un programma chiaro, comprensibile per i cittadini, con un’agenda progressista che guarda agli ultimi. Sono questi i temi che hanno convinto l’elettorato a votare 5 Stelle».

