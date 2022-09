Armao incontra Confcommercio: estendere le Zes in Sicilia

Si è svolto oggi il confronto tra Gaetano Armao, candidato del Terzo Polo alla presidenza della Regione, e i dirigenti di Confcommercio. Nel suo intervento Armao ha sottolineato che «in Sicilia le ZES sono state implementate, su mia proposta, da ulteriori vantaggi fiscali così da da definirle super ZES. La stessa cosa è avvenuta per le misure del governo nazionale che vanno sotto il nome di «Resto al Sud» cui si aggiungono in Sicilia i vantaggi fiscali per le imprese siciliane previste da «Resto in Sicilia», richiesta di vantaggi che va presentata tra il 15 e il 30 Settembre». «Altra proposta che mi sento di avanzare - ha aggiunto - è la necessità di estendere le ZES alle zone turistiche che oggi non sono comprese». Concludendo il suo intervento Armao ha evidenziato che «l’attrazione di investimenti e di un efficace sviluppo delle imprese siciliane è connesso alle opportunità fiscali che derivano dalla condizione di insularità, che è il presupposto per garantire una fiscalità di sviluppo alla Sicilia e nel contempo rafforzare le misure di attrazione di investimenti delle ZES».

