Il tour elettorale di Esposito è partito da Misiliscemi, a Catania uno «Spettacomizio»

È partito ieri (16 settembre) da Misiliscemi, il comune più giovane di tutta la Sicilia, il giro nel Trapanese di Eliana Esposito, candidata alla Presidenza della Regione Siciliana per Siciliani Liberi. Una scelta simbolica, perché la storia della nascita di questo comune (istituito l’anno scorso) rappresenta, in piccolo, «ciò che sogniamo per la Sicilia intera» ha detto la candidata. Esposito ha voluto così sottolineare simbolicamente l’importanza dell’autodeterminazione dei territori.

«Misiliscemi - ha detto - è l’esempio di un territorio che attraverso la volontà popolare espressa da un referendum si è reso autonomo e indipendente dalla città di cui era periferia, per diventare esso stesso comune». L’augurio di Eliana Esposito e di Siciliani Liberi «è che lo stesso percorso possa compiere un giorno non lontano la Sicilia intera, attualmente periferia e Colonia nello stato italiano». Oggi, alle ore 18,30 Eliana Esposito sarà ad Alcamo; alle ore 21:00 a Castellammare (angolo tra corso Garibaldi e corso Bernardo Mattarella) e poi alla Marina; domenica 18 alle ore 19,30 a Catania sarà la volta dello Spettacomizio.

© Riproduzione riservata