Conte sbarca in Sicilia: «Mai più alleati di questo Pd»

Invoca un voto, in particolare ai siciliani, per difendere il Reddito di cittadinanza «perché se altri saranno al governo proveranno ad abolirlo», dice in una intervista al Giornale di Sicilia. Esclude qualsiasi futura alleanza «con l’attuale dirigenza del Pd» e anticipa che non ci sarà mai più un governo di larghe intese che vedrà il M5S protagonista. Infine, promette un nuovo ruolo per i parlamentari al secondo mandato che non sono stati ricandidati. Giuseppe Conte arriva in Sicilia per un tour che parte da Catania (stasera, 15 settembre, alle 21.30) e in tre giorni lo porterà a toccare tutti i capoluoghi (sabato sera alle 22 a Palermo) con l’obiettivo di dare la spinta «al nuovo corso del Movimento 5 Stelle».

