Vertenza Benetton, Uiltucs: «In Sicilia 150 dipendenti nel baratro, subito un tavolo per trovare soluzioni»

La crisi dei negozi Benetton rischia di creare gravi ripercussioni anche ai circa 150 dipendenti impiegati nei negozi in Sicilia. Per questo motivo la Uiltucs Sicilia con una nota a firma del segretario generale Ida Saja ha chiesto un incontro urgente all'azienda per trovare soluzioni a tutela dei lavoratori che nell’Isola stanno attraversando una fase molto drammatica e non percepiscono neanche gli stipendi.

Dal 2012 le vendite del marchio si sono dimezzate e da 2 miliardi di euro sono scese a poco più di un miliardo nel 2023, secondo l’ultimo bilancio approvato. Secondo una recente inchiesta l'inchiesta de Ilpost, molti negozi sono stati ceduti in franchising e affidati a imprenditori esterni che però hanno accumulato un debito verso il gruppo per la merce che hanno ricevuto e non pagato per circa 160 milioni di euro, di cui oltre 30 relativi ai negozi di Puglia e Sicilia.

Adesso la società ha imposto il recupero veloce di queste somme e la chiusura dei negozi che non riescono a pagare. In Sicilia la Uiltucs si è rivolta al gruppo Venerato al quale i dipendenti hanno già inviato formale diffida senza ricevere alcun riscontro.