Campagna di assunzioni di Gnv in Sicilia, si cercano 500 nuove risorse

Si aprirà a Palermo mercoledì 29 gennaio la campagna di assunzioni 2025 di Gnv – Compagnia di traghetti del Gruppo MSC – realizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impiego, con l’obiettivo di potenziare l’organico di circa 500 risorse in vista dell’ingresso di due nuove navi e garantire il massimo livello del servizio per la prossima stagione estiva.

Saranno in tutto 12 gli incontri organizzati da Gnv che, partendo dalla Sicilia (Palermo, Catania e Trapani), attraverserà tutto il territorio nazionale per presentare le opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi facendo tappa in Puglia (Bari e Taranto), Calabria (Reggio Calabria e Pizzo Calabro), Campania (Napoli), Friuli-Venezia Giulia (Trieste), Emilia-Romagna (Ravenna) e Liguria (Genova).

In Sicilia gli incontri si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 29 gennaio dalle 09:30 alle 16:30 a Palermo (viale Praga 29), giovedì 30 gennaio dalle 9:30 alle 16:30 a Trapani (piazzale Falcone e Borsellino 26) e venerdì 31 gennaio dalle 09:30 alle 15 a Catania (via Nicola Coviello 6). Tali recruiting day sono finalizzati allo svolgimento di colloqui conoscitivi, che daranno al contempo modo di far conoscere meglio la Compagnia presentando i percorsi di carriera e le posizioni di bordo aperte.