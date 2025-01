Fondo Equita acquista il 75% del portafoglio fotovoltaico di Dominion: progetti anche in Sicilia

Equita Green Impact Fund (Egif) ha firmato un accordo vincolante per acquisire il 75% di un portafoglio fotovoltaico appartenente a Dominion e avviato così la fase d’investimento del fondo.

Lo rende noto un comunicato di Equita, nel quale si specifica che l’accordo comprende quattro progetti fotovoltaici ready to build, situati in Sicilia e Basilicata, per una capacità installata totale di circa 74 Megawatt e segue la seconda fase di raccolta completata da Egif a dicembre 2024, che ha portato la dimensione del fondo a 140 milioni.