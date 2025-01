Regione, corsi di formazione su informatica per disoccupati e soggetti fragili

Corsi di formazione su informatica e competenze digitali per accompagnare il percorso d’inclusione sociale e professionale di soggetti con particolari difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro. L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha pubblicato un avviso, rivolto agli enti di formazione accreditati, per l’attuazione del percorso 4 «Lavoro e inclusione» del Programma «Garanzia Occupabilità dei Lavoratori» (Gol), finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e messi a disposizione dall’Europa attraverso «NextGenerationEU».

La misura, in particolare, darà l’opportunità a 6.374 beneficiari siciliani, tra disoccupati, persone con disabilità, lavoratori fragili o vulnerabili, giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio, di partecipare a corsi di formazione brevi, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito.

«Attraverso questo progetto - afferma l’assessore Nuccia Albano - un numero sempre maggiore di persone svantaggiate potrà aumentare la propria occupabilità. Una misura di politica attiva del lavoro per sostenere i percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo delle fasce più fragili e vulnerabili, che presentano bisogni complessi e si trovano in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa. In questi mesi abbiamo messo in campo diverse azioni per avvicinare i cittadini al mondo dell’occupazione e il percorso 4 è un sostegno concreto per la realizzazione di un mercato del lavoro davvero inclusivo».