Irfis, contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi sui mutui: le domande fino al 30 gennaio

Irfis ricorda che è stato prorogato il termine di presentazione della domanda per la misura «Contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi sui mutui in essere al primo gennaio 2024 a favore delle micro, piccole e medie imprese» fino al 30 gennaio alle 17.

È possibile presentare domanda, sottolinea la nota, utilizzando lo sportello incentivi raggiungibile al seguente indirizzo https://incentivisicilia.irfis.it. Gli aggiornamenti relativi alla misura sono pubblicati sulla pagina dedicata sul sito istituzionale dell’Irfis all’indirizzo www.irfis.it.