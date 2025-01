Cominciano i saldi in Sicilia, i negozianti: «Temiamo il flop»

Pronti via, si comincia domani (4 gennaio 2025) fino al 15 marzo, anche in Sicilia come in quasi tutto il resto d’Italia, per decreto firmato ieri dall’assessore regionale delle Attività produttive Edy Tamajo, ma per gli addetti ai lavori, complici le campagne di scontistica lanciate a novembre, la propensione al risparmio e i redditi dei siciliani – tra i più bassi dell’Ue – nonché la «prepotenza» del mercato online, i saldi invernali rischiano di partire con il freno a mano tirato o di bruciarsi come fuoco di paglia, quantomeno rispetto ad altre regioni. Lo sa bene il presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, che in base ai dati elaborati per il territorio dall’Ufficio studi dell’associazione prevede «somme da spendere pari a circa 100 euro a persona», il 27% in meno «rispetto ai 138 euro di media tricolore, per un giro d’affari intorno ai 230 milioni che coinvolgerà quasi 700mila famiglie.

Le occasioni che si registrano sono molto convenienti, soprattutto nei settori tradizionali del terziario di mercato. Gli articoli su cui si punterà di più sono quelli legati al comparto dell’abbigliamento e delle calzature, dove, in termini percentuali, le offerte risultano maggiori, ma non dimentichiamo gli accessori e gli articoli da casa e l’agroalimentare». Detto ciò, i timori di un flop restano tutti, perché «l’effetto prolungato del Black Friday, con la scontistica che in alcuni casi è stata avviata ben prima delle giornate dedicate, rischia di vanificare l’effetto dei saldi», continua Manenti, rilanciando «la necessità di normare le vendite promozionali per canalizzare quella deregulation il cui effetto dirompente, altrimenti, va a nuocere sugli stessi commercianti. Stiamo proprio lavorando in questo senso, con l’auspicio di un feedback da parte istituzionale».