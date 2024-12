Avocado sempre più made in Sicily, al via la raccolta

Sui banchi dell’ortofrutta tra le primizie del Natale arrivano gli avocado made in Sicily con prezzi al produttore che oscillano dai sette ai nove euro al Kg nelle spedizioni in e-commerce. La stagione di raccolta, precisa un coltivatore di Giarre (Catania) Andrea Vecchio, inizia a fine novembre per piante di varietà Bacon che vanno in produzione dopo tre anni dalla piantumazione e iniziano ad offrire una resa ottimale dopo quattro-cinque anni. La raccolta si prolunga fino a maggio con le varietà Hass, dal gusto più intenso, polpa burrosa e la buccia verde scuro e rugosa. Gli avocado, al contrario del mango, non maturano sulla pianta ma dopo la raccolta.

Alberi di avocado anche di 40 anni

Tra l’Etna ed il mare in questi campi, un tempo tutti dedicati ad uliveti e agrumeti, ci sono alberi di avocado anche di 40 anni, frutto delle prime sperimentazioni di colture da frutto esotico ma è solo negli ultimi venti anni che la conversione delle coltivazioni è stata accelerata, spinta dai cambiamenti climatici. Il caldo estremo e la siccità sono un problema anche per queste piante di orgine californiana e messicana, ma l’azienda Sicilia Avocado che gestisce in proprio 135 ettari ha un pozzo per irrigare. In compenso, sottolinea il coltivatore siciliano, «la sabbia vulcanica è una ricchezza per queste piante che, a livello del mare, non conoscono il gelo, grazie proprio alla mitigazione del Mediterraneo. In questo habitat i venti che battono sull’Etna e da lì ritornano creano un microclima ideale e una quantità di pioggia che consente la coltivazione in regime biologico certificato, da novembre fino a maggio per gli avocado, la passiflora nel mese di luglio, poi c’è il mango. E negli altri periodi abbiamo i cedri e soprattutto i limoni da raccogliere. Si lavora nei campi quattro stagioni su quattro».