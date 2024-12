Ast, pronto il piano: salvi dipendenti e precari

Il piano di salvataggio dell’Ars è stato definito. E viaggia adesso verso l’approvazione che da un punto di vista pratico porterà alla trasformazione dell’Azienda siciliana trasporti da società partecipata a in house.

La prima novità del documento che il presidente Alessandro Virgara ha consegnato al governatore Renato Schifani e all’assessore all’Economia Alessandro Dagnino è la previsione di offrire un paracadute a tutti i dipendenti: sia i 670 attuali autisti e amministrativi a tempo indeterminato sia i 145 interinali. Per riuscirci il piano concordato fra Ast e Regione prevede di far transitare nella nuova società tutti i 670 dipendenti di ruolo. Il tutto sapendo, però, che ben 137 andranno in pensione fra il 2025 e il 2030. Parallelamente è previsto un concorso per sostituire questi pensionandi e poiché non è possibile stabilizzare automaticamente gli attuali precari il piano prevede una selezione che attribuirà un titolo privilegiato a chi ha già lavorato in azienda. Da Palazzo d’Orleans fondi per 46 milioni.