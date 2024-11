Sicilia, in 10 anni il settore extralberghiero ha triplicato il numero delle strutture: da 2.500 a 7 mila

«Il sistema dell’offerta ricettiva diffusa negli ultimi dieci anni ha avuto una crescita esponenziale triplicando il numero di strutture in Sicilia: da 2.500 a 7.000 unità». Lo dice Salvo Basile, coordinatore Assolutismo - Confesercenti Sicilia.

L’extralberghiero offre oggi circa 120 mila posti letto a fronte dei 350 mila disponibili in Sicilia. Un’offerta molto apprezzata dal dai mercati internazionale perché consente di sperimentare quelle forme di turismo che entra in contatto con la cultura dei nostri luoghi - continua Basile -. A fronte di circa 16 milioni di presenze turistiche in Sicilia, il 25 per cento è quello che viene assorbito dall’extralberghiero. In termini di ricadute economiche per il territorio, il comparto in Sicilia fattura 600 milioni di euro. È importante evidenziare che nell’ultimo anno c’è stata una crescita di circa il 20%, circa un rione e mezzo di persone, per quanto riguarda gli arrivi che poi rivolgono l’attenzione al comparto».