Breitling lancia il Moonphase Calculator per celebrare i 140 anni di eccellenza

Per commemorare un secolo e mezzo di innovazione e tradizione, Breitling presenta tre segnatempo unici in edizione limitata, che celebrano i suoi «140 Years of Firsts»: dal Premier, ispirato all’Heritage, all’iconico Navitimer, al poderoso Chronomat. A completare questo tributo, Breitling offre ai suoi clienti e appassionati una nuova esperienza digitale: il Moonphase Calculator, disponibile sul sito ufficiale.

Questa funzionalità innovativa consente di scoprire in modo semplice e interattivo le fasi lunari e la data della prossima luna piena. «Siamo stati lieti di sviluppare questo strumento, pensato per arricchire l'esperienza dei clienti Breitling con una soluzione tecnologica intuitiva e coinvolgente”. Dichiara Giorgio Scavuzzo, Partner & Head of IT di IM*MEDIA.

Progettato, quindi, per accompagnare la collezione celebrativa di orologi con calendario perpetuo integrato in edizione limitata, il Moonphase Calculator propone un’esperienza visiva coerente e in linea con lo stile distintivo del brand, oltre a integrarsi facilmente in vari contesti, permettendo all'azienda di promuovere le nuove funzionalità delle sue linee di prodotto.