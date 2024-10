Oltre un anno di caldo anomalo e la natura impazzisce, gli alberi da frutto fioriscono con sei mesi di anticipo

Niente da fare, l’autunno non cambia il quadro dell’Isola: insieme alla siccità resta pure il caldo, tanto da archiviare il mese scorso come il tredicesimo consecutivo con temperature sopra la media stagionale, mentre il clima pazzo manda in tilt molti alberi da frutto, ingannati dalla colonnina di mercurio e fioriti con circa sei mesi di anticipo.

Così, in questo contesto di anormalità, può sembrare addirittura normale un altro tipo di stranezza, rilevata, stavolta ad occhio nudo, da buona parte degli agricoltori dell’Isola: «Molti alberi da frutto, dai peschi ai ciliegi, dai peri fino agli albicocchi, fuorviati da una colonnina di mercurio che non accenna a scendere, cominciano a germogliare o fiorire adesso, in anticipo di due stagioni rispetto alla prossima primavera». A confermarlo è Paolo Calandra, segretario provinciale di Coldiretti Giovani a Enna, spiegando che, oltre al caldo, «complice dell’inganno è stata anche la siccità, che ha determinato un forte stress idrico alle piante, le quali, pur avendo bisogno di vernalizzazione per iniziare il processo di fioritura, cioè di una prolungata esposizione al freddo, per il forte deficit d’acqua accumulato negli ultimi mesi bypassano l’autunno-inverno e si comportano come fosse primavera».

Il guaio è che, mentre le gemme di oggi «saranno bruciate dal gelo – che prima o poi arriverà anche in Sicilia – senza speranze di arrivare a produzione, quando ci sarà da fiorire, cioè nella vera primavera, gli stessi alberi avranno serie difficoltà a germogliare e fruttificare, con il rischio di arrivare a zero raccolto. Una catastrofe per noi agricoltori, già piegati da un’annata di siccità severa, ma anche per i consumatori, perché se noi avremo poco o nulla da vendere nei mercati, loro acquisteranno merce estera, magari meno buona e salutare della nostra».

A soffrire, inoltre, fa notare Calandra, saranno anche le api del territorio, «che in queste ore, dopo mesi di magra a volare sui campi inariditi, stanno tornando finalmente a bottinare nettare, ma tra sei mesi rischiano di non vedere sugli alberi neanche una gemma».