La Sicilia è regina del biologico, nonostante gli effetti del gran caldo

Il contrasto alle agromafie, la resilienza ai cambiamenti climatici in atto, la strategia per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree interne, ma ieri, nel terzo appuntamento con l’Expo «Divinazione» che accompagnerà Ortigia al G7 dell’Agricoltura e della Pesca, in occasione della Giornata europea del biologico che si celebra il 23 settembre non poteva mancare un focus sulle bio-produzioni, italiane e, in particolare, siciliane, visto che l’Isola, secondo l’analisi presentata da Coldiretti a Siracusa ed elaborata su dati Ismea, Masafe Sinab, con oltre 413 mila ettari si conferma regina d’Italia per superficie biologica. Un risultato eccezionale, nonostante le produzioni di prim’ordine rischiano gli effetti del gran caldo.

Un record, spiega l’associazione, dovuto «anche alle scelte dei giovani che investono nei vari comparti convertendo l’azienda in bio, garantendo così il primato nazionale in ambito europeo».

