L'avvio anticipato della vendemmia in Sicilia: quantità in calo, ma più qualità

Un avvio anticipato della vendemmia a causa delle elevate temperature che hanno accelerato la maturazione. Nonostante la quantità di uve risulti in calo rispetto allo scorso anno, questa vendemmia si annuncia storica in termini di qualità, con punte di eccellenza per il Nero D’Avola. Lo scorso anno i problemi erano legati alla peronospora. In molte aree si è rilevato fondamentale l’uso dell’acqua di laghetti aziendali e di pozzi così come tecniche agronomiche per limitare gli effetti del clima.

«Abbiamo vissuto sicuramente un’annata anomala: - commenta Filippo Buttafuoco, dottore agronomo - in Sicilia di solito piovono mediamente 500-600 mm di pioggia in un anno, mentre dall’autunno scorso sino a oggi ne sono caduti 250 mm. Nel 2023 i vigneti già venivano da un periodo di stress e di grande caldo, purtroppo nemmeno durante quest’anno hanno avuto modo di recuperare. Dunque, tutto il processo di sviluppo dei nuovi frutti è avvenuto con anticipo, a partire dalla gemmazione e dalla fioritura che sono state anticipate di due settimane. Le rese da inizio vendemmia sono state molto basse, con perdite notevoli. Abbiamo, invece, una qualità altissima, l’uva è sana, matura e i vini si prevedono spettacolari».