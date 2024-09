Tanto lavoro povero in Sicilia, l’assessore Albano: «Aiuti a chi assume»

Diminuzione della natalità e aumento dei pensionati, difficoltà a trovare manodopera qualificata, 82% di lavoro povero (contratti a tempo determinato, stagionali, lavoro intermittente o in somministrazione), aumento crescente del numero di emigrati e numero variabile per gli immigrati, lo scenario sociale e demografico della Sicilia, secondo il Rendiconto sociale 2023 presentato dall’Inps Sicilia ieri mattina (16 settembre) all’Ars, sembra essere in linea con il trend nazionale. Sul fronte occupazionale invece non vi è lo stesso riscontro, non si evidenzia infatti nessun tipo di aumento, tra assunzioni e cessazione di rapporti di lavoro si registra un saldo netto positivo ma solo per 32.690 contratti di lavoro.

«La Sicilia si appresta ad affrontare le più importanti e decisive sfide della sua storia per il suo futuro e per il futuro dei suoi cittadini - dice Nuccia Albano, assessore regionale al Lavoro - continuando con le attività della politica di coesione regionale per il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 per contribuire a rilanciare il potenziale di crescita dell’economia regionale, dando impulso alla produttività e all’occupazione. Per affrontare le criticità legate al mondo del lavoro – continua l’assessore - abbiamo predisposto un bando che permetterà alle imprese di richiedere gli incentivi per l’assunzione di personale; si tratta di un beneficio di 10 mila euro per ciascuno dei tre anni. Da mercoledì prossimo, 18 settembre, le aziende interessate potranno presentate le domande a sportello tramite un’apposita piattaforma. Inoltre, prossimamente, daremo attuazione all’art. 13 della Finanziaria che destina 150 milioni di euro in 3 anni alle imprese che assumeranno. Diamo così l’opportunità a 3.846 soggetti di poter essere assunti». Le parole chiave che riguardano le politiche attive del lavoro e il sistema pensionistico sono la sostenibilità in ambito previdenziale, la solidarietà all’interno del welfare pubblico e le garanzie per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.