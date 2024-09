Cgil e Uil fanno i conti sulla mancanza di lavoro: ogni anno 50 mila giovani lasciano la Sicilia

La Sicilia è la seconda regione per emigrazione giovanile con una percentuale di persone in cerca di un’occupazione che sfiora il 45% e forti difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro. In termini di disoccupazione tocca il 31,2% contro la media nazionale del 16,7% e quella europea dell’11,2 per cento. Dati alla mano, Cgil e Uil Sicilia hanno partecipato all’incontro con il governo regionale - atteso da cinque anni ma in assenza dell’assessora Albano - «sull’avvio di un percorso consultivo e propositivo di partecipazione giovanile, come previsto non solo dalle norme di indirizzi europeo ma dalla legge regionale del 2019». «Garanzia Giovani 2 è stato un flop, adesso l’obiettivo - affermano i segretari regionali Gabriella Messina e Giuseppe Raimondi - è il pieno coinvolgimento di tutti i portatori di interesse sulle politiche da mettere in campo per i giovani. Non vorremmo, infatti, fosse l’ennesima occasione mancata, è necessario intervenire e subito».

Raimondi spiega: «Ogni anno circa 50 mila giovani vanno via dalla Sicilia non solo perché non trovano lavoro ma perché, quando lo trovano, è spesso sottopagato e senza nessuna alcuna prospettiva di avanzamento di carriera. Il contratto di apprendistato, quello più utilizzato sino a qualche anno fa dalle aziende, è stato sostituito dal tirocinio che, come è noto, è una politica attiva al termine della quale non segue un’assunzione stabile». Anche le politiche europee sui neet non hanno avuto successo.