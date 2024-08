Turismo in Sicilia, allarme sulle disdette ma è scontro fra albergatori

L’Sos era stato già lanciato, ma ora arriva una nota ufficiale e congiunta, inviata al presidente della Regione, Renato Schifani, «per rappresentare la forte preoccupazione che investe gli associati con riferimento alla grave crisi idrica della Sicilia: una minaccia concreta e immediata non solo per l’ambiente, ma anche per la qualità della vita dei cittadini, l’agricoltura, il turismo e per l’intero tessuto economico della regione». Parola dei presidenti di Confcommercio e Confesercenti Sicilia, rispettivamente Gianluca Manenti e Vittorio Messina, scritte nero su bianco.

Le frequenti interruzioni dell’approvvigionamento idrico stanno infatti causando disagi significativi alle attività, costrette a ridurre le ore di operatività o addirittura a chiudere temporaneamente. Ciò comporta una diminuzione delle vendite e dei profitti, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte piccole e medie imprese. Inoltre, gli esercizi commerciali devono affrontare costi aggiuntivi per procurarsi acqua attraverso forniture private». Ma non è tutto. La crisi in atto, continuano i due presidenti, «rischia di compromettere l’immagine della regione e i turisti potrebbero scegliere altre destinazioni, con un impatto negativo su tutto l’indotto».