Scatta tra i turisti la psicosi siccità, in molti alberghi della Sicilia fioccano le disdette

Può sembrare una contraddizione, ma solo a chi non vive in Sicilia: mentre crescono le aziende del turismo, tanto da piazzare la regione al primo posto in Italia per numero di imprese artigiane attive nel settore, a causa della siccità continuano a fioccare le disdette o le mancate prenotazioni da parte di chi aveva o avrebbe scelto il territorio per passare le vacanze estive. A rimarcare la marcia indietro dei turisti è ormai un coro di voci, proveniente soprattutto dalle strutture ricettive dell’Agrigentino ma adesso anche dagli albergatori di altre province, con un grido di dolore che batte sempre sulla stessa nota: «a determinare il calo di pernottamenti nelle camere non è tanto la crisi idrica, ma le sue conseguenze indirette, ossia l’immagine che della Sicilia sta passando nel resto del mondo a causa di alcuni media stranieri che presentano la nostra terra come immersa nel deserto».