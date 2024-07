Agenzia delle Entrate, concorso per 470 posti di lavoro: opportunità anche in Sicilia

L'Agenzia delle entrate - Riscossione ha pubblicato un bando per 470 posti di lavoro a tempo indeterminato, in tutta Italia, anche in Sicilia.

Il personale verrà inquadrato nella terza Area 1° Livello – livello retributivo inserimento professionale – Ccnl per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti da Agenzia delle entrate – Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A.. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 10 settembre 2024.

IL BANDO

I posti

I posti di lavoro sono disponibili in tutta Italia: 5 in Abruzzo; 10 in Basilicata; 41 in Calabria; 105 in Campania; 21 in Emilia Romagna; 83 nel Lazio; 13 in Liguria; 30 in Lombardia; 12 nelle Marche; 4 in Molise; 13 in Piemonte; 24 in Puglia; 22 in Sardegna; 41 in Sicilia; 35 in Toscana; 5 in Umbria; 6 in Veneto.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana o di uno degli stati membri UE o la disponibilità del diritto di soggiorno; pieno godimento dei diritti civili e politici riferito al Paese di cittadinanza; non essere stati licenziati per giusta causa dall’Ente o dalle società nello stesso confluite e non aver tenuto altri comportamenti incompatibili con le funzioni pubbliche svolte da Agenzia delle entrate-Riscossione; non aver esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti dell’Ente nei tre anni antecedenti.