Formez Pa, pubblicati avvisi per 19 esperti in quattro regioni: opportunità anche in Sicilia

Una risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “SUCCESS 21-27 – SUpporto speCialistico e teCnico organizzativo per il rafforzamEnto della capacità istituzionale e dell’efficacia delle azioni inerenti all’attuazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 – Regione Basilicata” – COD. 0313/2024. Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in programmazione, attuazione e gestione di programmi complessi. Titolo richiesto: Laurea Specialistica. Durata collaborazione: 20 mesi. Sede di lavoro: presso la sede del committente Regione Basilicata, direzione generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie – via Vincenzo Verrastro 5, Potenza. BANDO

Il Formez cerca 19 esperti in quattro regioni e ha pubblicato diversi avvisi. Le candidature devono essere inviate entro il 18 o il 21 luglio 2024, a seconda del profilo professionale per il quale si concorre. Le regioni coinvolte sono Sicilia, Campania, Basilicata e Lazio.

Una risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “START AKIS – Supporto e accompagnamenTo sistema della conoscenzA e dell’innovazione in agRicolTura (AKIS) PSR 2014-2020 CSR 2023-27” – COD. 0312/2024. Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in materia di cooperazione territoriale a livello regionale. Titolo richiesto: Laurea Specialistica in 77/S Scienze e tecnologie agrarie. Durata collaborazione: 24 mesi. Sede di lavoro: presso la sede del committente Regione Campania, centro direzionale isola A6 Napoli. BANDO

Due risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Prosecuzione delle azioni di accompagnamento e di assistenza tecnica all’attuazione del programma nazionale servizi di cura alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato dal Piano di Azione Coesione – Atto aggiuntivo” – COD. 0298/2024. Livello di seniority: oltre 1 anno fino a 3 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in nella gestione amministrativa e finanziaria di interventi finanziati con fondi nazionali e comunitari e/o monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, con particolare riferimento alle politiche sociali. Titolo richiesto: Laurea Triennale. Durata collaborazione: 10 mesi. Sede di lavoro: presso le Sedi delle Amministrazioni interessate al Progetto Regione Siciliana Palermo. BANDO

Due risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Prosecuzione delle azioni di accompagnamento e di assistenza tecnica all’attuazione del programma nazionale servizi di cura alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato dal Piano di Azione Coesione – Atto aggiuntivo – COD. 0297/2024. Livello di seniority: oltre 3 anni fino a 5 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in maturata nella gestione amministrativa e finanziaria di interventi finanziati con fondi nazionali e comunitari e/o monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, con particolare riferimento alle politiche sociali. Titolo richiesto: Laurea Specialistica. Durata collaborazione: 10 mesi. Sede di lavoro: presso le Sedi delle Amministrazioni interessate al Progetto Regione Siciliana Palermo. BANDO

Una risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Prosecuzione delle azioni di accompagnamento e di assistenza tecnica all’attuazione del programma nazionale servizi di cura alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato dal Piano di Azione Coesione – Atto aggiuntivo” – COD. 0296/2024. Livello di seniority: oltre 3 anni fino a 5 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in maturata nella gestione amministrativa e finanziaria di interventi finanziati con fondi nazionali e comunitari e/o monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, con particolare riferimento alle politiche sociali. Titolo richiesto: Laurea Specialistica. Durata collaborazione: 10 mesi. Sede di lavoro: presso le Sedi delle Amministrazioni interessate al Progetto Regione Campania Napoli. BANDO

Due risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Prosecuzione delle azioni di accompagnamento e di assistenza tecnica all’attuazione del programma nazionale servizi di cura alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato dal Piano di Azione Coesione – Atto aggiuntivo” – COD. 0295/2024. Livello di seniority: oltre 1 anno fino a 3 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in gestione amministrativa e finanziaria e/o nell’attività di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario di interventi finanziati con fondi nazionali e comunitari, con particolare riferimento alle politiche sociali.

Titolo richiesto: Laurea Triennale. Durata collaborazione: 10 mesi. Sede di lavoro: presso le Sedi delle Amministrazioni interessate al Progetto Regione Campania Napoli. BANDO

Una risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “START AKIS – Supporto e accompagnamenTo sistema della conoscenzA e dell’innovazione in agRicolTura (AKIS) PSR 2014-2020 CSR 2023-27” – COD. 0292/2024. Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in programmazione e gestione formazione. Titolo richiesto: Laurea Specialistica. Durata collaborazione: 65 mesi. Sede di lavoro: presso la sede del committente Regione Campania, centro direzionale isola A6 Napoli. BANDO

Due risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “RE GOV AMBIENTE – RafforzamEnto della GOVernance in materia AMBIENnTalE – Regione Basilicata” – COD. 0289/2024. Livello di seniority: oltre 3 anni fino a 5 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in tutela e valorizzazione del territorio, tutela ambientale e/o pianificazione Urbanistica, ambientale. Titolo richiesto: Laurea Specialistica 3/S Architettura del paesaggio o 4/S Architettura e ingegneria edile o equipollente ex lege o 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. Durata collaborazione: 19 mesi. Sede di lavoro: presso la sede del committente Regione Basilicata, direzione generale dell’ambiente del territorio e dell’energia via Vincenzo Verrastro 5, Potenza. BANDO

Una risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Azioni di rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Caivano per il miglioramento del benessere sociale – Programma Operativo Complementare al PON 2014-2020 Linea 2 e 3” – COD. 0210/2024. Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in analisi organizzativa o mappatura e analisi dei processi. Titolo richiesto: Laurea Specialistica 34/S Ingegneria gestionale o 35/S Ingegneria informatica o 64/S Scienze dell’economia o 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni. Durata collaborazione: 12 mesi. Sede di lavoro: presso il Comune di Caivano BANDO

Una risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Azioni di rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Caivano per il miglioramento del benessere sociale – Programma Operativo Complementare al PON 2014-2020 Linea 2 e 3” – COD. 0209/2024. Livello di seniority: oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in analisi organizzativa o mappatura e analisi dei processi. Titolo richiesto: Laurea Specialistica 34/S Ingegneria gestionale o 35/S Ingegneria informatica o 64/S Scienze dell’economia o 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni. Durata collaborazione: 12 mesi.

Sede di lavoro: presso il Comune di Caivano BANDO

Quattro risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “ Supporto al Ministero della Salute per il miglioramento della governance dei progetti ed iniziative relative ai criteri essenziali di qualità e sicurezza nelle RSA, alla gestione del Rischio clinico, all’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa – COD. 0229/2024. Livello di seniority: oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in con riferimento alla gestione di procedure amministrative complesse.

Titolo richiesto: Laurea specialistica in 22/S Giurisprudenza o 70/S Scienze della politica. Durata collaborazione: 12 mesi. Sede di lavoro: presso la Sede del Committente Ministero della Salute Roma BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, o essere in possesso di una delle condizioni indicate negli avvisi; godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una amministrazione pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. A seconda del profilo professionale oggetto dell’avviso di Formez PA sono richiesti ulteriori requisiti specifici, che riguardano il titolo di studio e la tipologia e durata dell’esperienza lavorativa maturata.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA.