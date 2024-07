La Siae cerca personale con ruolo di accertatore, selezioni anche a Palermo e a Castiglione di Sicilia

La Siae cerca personale da assumere come accertatore, ovvero coloro i quali per conto e in rappresentanza della società, verificano presso pubblici esercizi, locali, strutture, luoghi di spettacolo e intrattenimento, assicurando il corretto adempimento degli obblighi da parte degli organizzatori e il rispetto delle normative vigenti in materia di diritto d’autore. Le posizioni sono aperte in varie città italiane e tra queste Palermo e Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. Si tratta di lavoro con contratto intermittente. A Palermo a occuparsi della ricerca dei candidati ideali è la Manpower mentre a Castiglione di Sicilia la Jobatus.

Siae, compiti dell'accertatore

L'accertatore svolge le seguenti mansioni e attività: presidio ai locali di spettacolo per il reperimento di elementi utili all'accertamento dei compensi per i diritti d'autore; censimenti mirati al rilevamento degli strumenti musicali e radioriceventi installati in locali e pubblici esercizi; rilevamento delle presenze e dei prezzi nei locali di spettacolo per fini istituzionali dell'Ente; registrazioni su nastro per accertare la tutela del repertorio eseguito durante le attività di spettacolo/musicali; censimenti di locali e apparecchi foto riproduttivi in materia di reprografia secondo le convenzioni con associazioni di categoria, case editrici e altri soggetti interessati; censimenti di locali e strutture ove si svolge commercio di opere d'arte figurativa soggette al diritto di seguito; verifiche sul rispetto delle condizioni di noleggio delle opere cinematografiche secondo le convenzioni con le case di noleggio e distribuzione.