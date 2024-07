Mutui, tassi ai minimi degli ultimi 18 mesi: la Bce rinvia a settembre un nuovo taglio

I tassi sui mutui scendono da sette mesi e raggiungono il minimo di 18 mesi, e anche il costo per finanziare un prestito da parte delle imprese aggancia il trend discendente. E anche la discesa in volume dei prestiti, legata al rallentamento dell’economia, inizia a frenare. Ma l’incertezza sul futuro - legata anche al quadro geopolitico e a due elezioni chiave, quelle europee appena svolte e quelle americane a novembre - spinge imprese e famiglie a tenere liquidità disinvestita, facendo aumentare i depositi in conto corrente.

È il quadro tracciato dal rapporto mensile dell’Abi per il mese di luglio, non dissimile da quello di altri Paesi europei dopo mesi in cui i tassi di mercato avevano iniziato ad anticipare il primo taglio della Bce arrivato a inizio giugno. Nel frattempo la Bce sembra aver tolto dal tavolo un nuovo taglio nella riunione della prossima settimana: più probabile arrivi a settembre e poi ancora a dicembre, con una cautela accentuata proprio dall’incertezza geopolitica (elezioni Usa, esacerbarsi delle tensioni con Russia e Cina e corsa ai dazi) che rischia di ostacolare la discesa dell’inflazione. Se le minute dell’ultimo meeting Bce davano conto di alcuni timori sulla tenuta del processo di disinflazione, un recente sondaggio della Reuters segnala una quota di analisti, rilevante ancorché non maggioritaria, secondo cui è possibile anche un solo nuovo taglio dei tassi entro fine anno.