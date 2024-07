Agenzia per la cybersicurezza nazionale, concorso per 45 esperti: il bando

I vincitori dovranno occuparsi delle seguenti attività: coordinamento e sviluppo delle relazioni internazionali; studio e analisi su iniziative giuridiche e strategiche in materia di cybersicurezza; supporto giuridico-amministrativo, anche in relazione alla contrattualistica, al contenzioso e alla tutela della riservatezza dei dati personali; attività connesse ai profili giuridici dell’innovazione tecnologica; attività di natura ispettiva.

Il concorso mira alla selezione di: 8 esperti con orientamento in diritto internazionale e dell’Unione Europea; 25 esperti con orientamento in diritto amministrativo; 7 esperti con orientamento in diritto delle nuove tecnologie; 5 esperti con orientamento in diritto della cybersicurezza. I vincitori del concorso lavoreranno a Roma.

L'agenzia per la cybersicurezza nazionale ha pubblicato un bando per la copertura di 45 posti di lavoro. Si selezionano laureati con orientamento giuridico, esperti in diversi ambiti del diritto, a tempo indeterminato e pieno. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro l'8 agosto 2024.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; aver tenuto condotta incensurabile e comunque non aver adottato comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Agenzia o nei confronti delle istituzioni democratiche o che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S); scienze giuridiche (LM SC-GIUR); scienze della politica (LM-62 o 70/S); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S); relazioni internazionali (LM-52 o 60/S); studi europei (LM-90 o 99/S); scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli. È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente a quella richiesta, riconosciuti equivalenti a uno dei titoli sopraindicati; per la partecipazione al concorso di cui alla lettera A) è inoltre richiesta un’esperienza professionale all’estero, con contratto di lavoro subordinato, di almeno un biennio, documentabile e successiva alla laurea e maturata in attività di lavoro subordinato nel campo espressamente indicato. L’esperienza biennale è valutata anche cumulativamente; per la partecipazione al concorso di cui alla lettera D) è inoltre richiesta un’esperienza professionale anche di tipo autonomo, di almeno un biennio, nel campo delle attività ispettive, documentabile e successiva alla laurea. L’esperienza biennale è valutata anche cumulativamente.