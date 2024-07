Concorsi Unioncamere, pubblicati due bandi: i profili richiesti, come presentare la domanda

L’Unioncamere ha pubblicato due concorsi per la copertura dei seguenti posti di lavoro: 5 dell’area funzionari profilo professionale gestore dei processi (1 posto per la posizione di lavoro esperto promozione servizi alle imprese; 1 per la posizione di lavoro esperto innovazione e trasferimento delle conoscenze presso le imprese; 1 per la posizione di lavoro esperto normativa fiscale e societaria; 2 per la posizione di lavoro esperto settore legislativo e delle relazioni istituzionali, questi ultimi prioritariamente riservati a favore dei volontari delle Forze Armate); 2 posti dell’area quadri intermedi (1 per la posizione di lavoro digital transformation expert; 1 per la posizione di lavoro responsabile servizi gare e contratti e legale).

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero: età non inferiore ai 18 anni; cittadinanza italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea o di altre categorie indicate negli avvisi; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; idoneità psico-fisica alle mansioni cui la selezione si riferisce; posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo); non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano impedimento all’assunzione in una pubblica amministrazione; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari, oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; non essere stati destinatari di un provvedimento di licenziamento per giusta causa; laurea riferita a ciascuna posizione di lavoro, come da allegato 2 ai bandi.