È morto Benito Nonino, l'uomo della grappa

Probabilmente la camera ardente sarà allestita nel luogo che gli era più caro e dove ha trascorso tutta la vita: la distilleria di famiglia. Nella casa-azienda di Percoto minuscolo centro in provincia di Udine dove è nato e morto, proprio ieri pomeriggio, in sedia a rotelle, aveva chiesto di essere portato in distilleria. Benito Nonino, terza generazione di distillatori, è morto la notte scorsa a 90 anni: una vita in cui ha legato il suo nome a quello della grappa, e viceversa.

Il suo merito, dal punto di vista imprenditoriale, è stato quello, insieme con la vitale e inseparabile moglie Giannola, di trasformare un alcolico bruciabudella per i rudi friulani che coltivavano la terra o spendevano la vita nelle fabbriche, in un prodotto d’eccellenza, un liquore nobile. La svolta ha una data, il 1973, quando realizzò la prima grappa «Monovitigno Picolit». Da allora è stata tutta discesa: il nome e il prodotto Nonino sono usciti dall’anonimato della piana friulana per varcare i confini regionali prima, e quelli nazionali dopo. Il nome è diventato un marchio, un brand inconfondibile.