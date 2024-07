Al via i saldi in Sicilia, Federconsumatori: «Sempre meno efficaci»

«I saldi sono un’occasione d’acquisto sempre meno allettante per i consumatori grazie all’abbondanza di offerte online, sempre più frequenti. A comprare durante i saldi, ormai, sono soprattutto gli anziani che non sanno usare Internet, o non si fidano. Dall’anno scorso è in vigore l’articolo 17 bis del Codice del Consumo: i commercianti hanno l’obbligo di indicare il prezzo più basso applicato nei precedenti 30 giorni al prodotto in sconto. Invitiamo tutti a verificare che il negoziante abbia indicato questo prezzo su tutti i cartellini». Lo dice il presidente regionale di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, in ordine all’avvio dei saldi oggi in Sicilia. Le proiezioni di Federconsumatori Palermo indicano una spesa media di 142 euro a famiglia. «Per qualsiasi dubbio - conclude La Rosa - è possibile rivolgersi agli sportelli locali di Federconsumatori».