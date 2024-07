Turismo, il bando per la partecipazione delle imprese siciliane alla fiere internazionali

Pubblicato dalla Regione Siciliana l'avviso per la selezione di micro, piccole e medie imprese siciliane interessate a partecipare a sei manifestazioni fieristiche internazionali dedicate al mondo del turismo e in programma nel secondo semestre del 2024.

Il bando è relativo alla partecipazione istituzionale della Regione Siciliana a borse e fiere turistiche, si rivolge agli operatori del settore e prevede quali procedure e modalità seguire per l’acquisizione e l’allestimento delle aree espositive. Possono presentare domanda le aziende, in forma singola o associata con altre imprese, aventi sede legale nel territorio regionale e che non abbiano superato il tetto massimo previsto per gli aiuti in regime de minimis.

Gli eventi fieristici sono individuati dal Piano operativo annuale 2024, predisposto dal dipartimento regionale del Turismo, l'obiettivo è quello di accrescere la competitività degli operatori di settore e di valorizzarne la presenza nei mercati esteri. La dotazione finanziaria, a valere sull'intero ciclo di programmazione dei fondi Pr Fesr 2021/2027, è di 7 milioni di euro.