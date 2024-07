Marina militare, concorso per 212 allievi ufficiali: i ruoli, come presentare la domanda

I posti per l’ammissione al 23° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento sono 11, di cui: 9 posti per il Corpo di Stato Maggiore; 2 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto; per l’ammissione al 30° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale, 37 posti, di cui: 12 per il Corpo del Genio della Marina specialità genio navale (2 per ingegneri elettrici; 1 per informatici; 1 per ingegneri meccanici; 8 per ingegneri navali); 17 posti per il Corpo del Genio della Marina specialità infrastrutture; 5 posti per medici del Corpo Sanitario Militare Marittimo; 3 posti per farmacisti del Corpo Sanitario Militare Marittimo; per l’ammissione al 30° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale, 50 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto; per l’ammissione al 31° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale, 50 posti, di cui: 47 per il Corpo di Stato Maggiore; 1 posto per il Corpo di Stato Maggiore, per il successivo impiego nelle Forze speciali della Marina Militare; 2 posti per il Corpo di Stato Maggiore, per il successivo impiego nei Reparti subacquei della Marina Militare; per l’ammissione al 32° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale, 52 posti, di cui: 2 posti per il Commissariato Militare Marittimo; 50 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto; per l’ammissione al 32° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale, 12 posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui: 2 psicologi; 3 odontoiatri; 3 veterinari; 4 ingegneri clinici.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 23° anno di età alla data di scadenza del bando per il concorso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC); 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 38° anno di età alla data di scadenza del bando per i concorsi Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP); 17° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e non aver superato il giorno di compimento del 30° anno di età alla data del 30 gennaio 2025, data presunta di inizio corso di abilitazione ordinario incursore presso il COMSUBIN, qualora si partecipi al concorso per l’ammissione al corso AUFP; 17° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e non aver superato il giorno di compimento del 30° anno di età alla data del 30 gennaio 2025, data presunta di inizio corso di abilitazione ordinario sub presso il COMSUBIN, qualora si parteci al concorso per l’ammissione al corso AUFP; se minorenni, avere il consenso espresso dai genitori o dal tutore; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una P.A., licenziati dal lavoro alle dipendenze di P.A. a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico fisica; se candidati di sesso maschile, non essere stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore; non essere stati condannati per delitti non colposi come specificato nel bando; se militari, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile; non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; se partecipano al concorso per l’ammissione ai corsi AUPC: non essere stati espulsi da corsi per Allievi Ufficiali Piloti o Navigatori di una delle Forze Amate o dell’Arma dei Carabinieri o dei Corpi Armati dello Stato; non essere già in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata, o trovarsi nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata, salvo i candidati che partecipino al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del bando; titolo di studio (diploma, laurea, abilitazione, ove richiesta) come specificato sul bando.