A Los Angeles per la prima volta è arrivata l'Amerigo Vespucci, ad accoglierla anche la Sicilia

A Los Angeles per la prima volta nella storia è arrivata l’Amerigo Vespuccj, ad accoglierla al Villaggio Italia anche la Sicilia con una delegazione di aziende rappresentative del Made in Sicily. Il più grande evento della west coast dedicato all’Italia ed alle sue eccellenze mostrerà il meglio dell’Isola.

All’attività narrativa nel Villaggio Italia faranno seguito momenti promozionali e di presentazione delle aziende anche con il supporto dei siciliani presenti a Los Angeles, tra cui il pluripremiato chef Celestino Drago.

Villaggio Italia, nato da un’idea del ministero della Difesa e realizzato in collaborazione interministeriale, accompagnerà la seconda parte del tour mondiale dell’Amerigo Vespucci raccontando in giro per il mondo il meglio dell’Italia. La Sicilia è l'unica a partecipare come regione.