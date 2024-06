Rivolta alle imprese del Mezzogiorno e prorogata al 31 dicembre: ecco cosa è la decontribuzione sud e come richiederla

La Commissione europea ha autorizzato l'Italia a prorogare la cosiddetta decontribuzione sud fino al 31 dicembre, ma di che tipo di agevolazione si tratta?

Introdotta per contenere gli effetti sull'occupazione causati dell'emergenza sanitaria dell'epidemia Covid-19 e per incentivare i livelli occupazioni in aree con situazioni di disagio socioeconomico, ha l'obiettivo di ridurre i costi del lavoro e di favorire, quindi, anche l'assunzione di nuovo personale. Uno sgravio contributivo sul lavoro dipendente, in pratica, che è rivolto alle aziende del Mezzogiorno: prevede un esonero per i datori di lavoro privati con sede in sette regioni, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Ai datori di lavoro privati viene infatti riconosciuto un esonero sulla contribuzione previdenziale a carico, ma la percentuale varia a seconda delle annualità e delle contribuzioni:

fino al 31 dicembre 2025: esonero del 30 per cento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro

per gli anni 2026 e 2027: esonero del 20 per cento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro

per gli anni 2028 e 2029: esonero del 10 per cento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro