Vigili del fuoco, concorso per 350 posti di lavoro: il ministero pubblica il bando

Lavoro tra le file dei vigili del fuoco. Il concorso è stato bandito dal ministero dell'Interno, che mette a disposizione 350 posti per la qualifica di vigile del fuoco. Per poter accedere al concorso bisogna non avere superato i 26 anni di età e aver conseguito il diploma di scuola superiore (qui il bando completo).

In particolare il concorso, disponibile sul sito www.InPA.gov.it, è stato bandito dalla Direzione centrale per l'Amministrazione Generale - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d ́accesso.

La domanda di partecipazione deve essere compilata, entro il 20 luglio 2024, utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it, seguendo le istruzioni specificate. Mentre il 10 settembre, sul portale unico del reclutamento www.InPA.gov.it e sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, saranno comunicate le modalità di esecuzione della prova di preselezione.