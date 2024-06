La situazione degli invasi in Sicilia è drammatica: sono quasi prosciugati

I numeri lo avevano detto, per l’ennesima volta, poche settimane fa, e lo confermano pure adesso: le dighe siciliane vanno di male in peggio. I numeri sono quelli diffusi in queste ore dall’Autorità regionale di bacino, che al 27 maggio 2024 fotografano nei laghi dell’Isola 289 milioni di metri cubi d’acqua, di cui solo 154 milioni realmente utilizzabili per evitare di estinguere la specie ittiche presenti nelle strutture: si tratta del 6% di risorsa in meno (dieci milioni di metri cubi) rispetto al mese precedente, che già segnava un ammanco del 7% al confronto con lo scorso marzo, tra liquidi utilizzati ed evaporati a causa del caldo.

Ma a far tremare i polsi, restituendo plasticamente lo stato d’emergenza in cui versa il territorio, è il paragone con lo scorso anno, visto che i volumi invasati hanno raggiunto quasi la metà dell’altezza rilevata al primo giugno 2023, quado nelle dighe, al lordo dell’acqua non utilizzabile, si contavano 520 milioni di metri cubi. Più esattamente, manca il 45% di risorsa, pari a oltre 230 milioni, corrispondenti al contenuto di sei bacini di grandi dimensioni.