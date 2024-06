Terna, Di Foggia: «Interconnessione con la Tunisia rafforza scambi energetici Italia-Africa»

«Uno dei progetti che contribuisce a rafforzare il ruolo dell'Italia quale hub energetico nel Mediterraneo è senza dubbio Elmed, il collegamento in corrente continua tra Italia e Nord Africa che Terna realizzerà insieme a Steg (la società tunisina dell'elettricità e del gas). Grazie al progetto, incrementeremo l'efficienza dello scambio energetico tra le reti dei due continenti e l'integrazione rinnovabili, contribuendo alla maggiore sicurezza dell'approvvigionamento per il Paese». Lo ha detto Giuseppina Di Foggia (nella foto), amministratore delegato e direttore generale di Terna, intervenendo a Selinunte al quarto Workshop dei Presidenti Medreg (associazione dell'energia del Mediterraneo).

«Con il nostro partner tunisino - ha proseguito la manager - stiamo lavorando a una collaborazione strategica e paritaria che punta su energia e innovazione, combinando così le aspirazioni del Piano Mattei per l'Africa: oltre allo sviluppo infrastrutturale vogliamo puntare sulla crescita di competenze distintive, supportando le realtà tunisine attive nel campo dell'innovazione tecnologica: sono quindi felice di anticipare in questo contesto che dopo l'estate sarà operativa Terna Innovation Zone, iniziativa con un focus specifico su formazione e attrazione dei talenti per favorire la crescita occupazionale in Tunisia, che sosterrà startup e industria energetica locale».