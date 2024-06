Formez, pubblicati cinque avvisi per 78 esperti: posti di lavoro in Sicilia

Il Formez cerca: 12 risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto «Progetto di supporto specialistico ed assistenza tecnica per l’attuazione e la chiusura del PO FESR 2014-2020 e per l’attuazione del POC 2014-2020 – Linea C Start up del PR FESR 2021-2027» – COD. 0250/2024. Livello di seniority: oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in programmazione ed attuazione delle politiche di coesione. Titolo richiesto: Laurea specialistica. Durata collaborazione: 10 mesi. Sede di lavoro: presso le Sedi delle Amministrazioni interessate al Progetto Sicilia ( AVVISO );

Il Formez PA ha pubblicato quattro avvisi per selezionare 78 nuovi esperti in Sicilia e a Potenza. Si tratta del Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della pubblica amministrazione ed è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle Amministrazioni associate

25 risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto «Progetto di supporto specialistico ed assistenza tecnica per l’attuazione e la chiusura del PO FESR 2014-2020 e per l’attuazione del POC 2014-2020 – Linea C Start up del PR FESR 2021-2027» – COD. 0252/2024. Livello di seniority: oltre 1 anno fino a 3 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in programmazione e attuazione delle politiche unitarie di coesione. Titolo richiesto: Laurea triennale. Durata collaborazione: 10 mesi. Sede di lavoro: presso la Sede del Committente Regione Siciliana Palermo ( AVVISO );

18 risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto «Progetto di supporto specialistico ed assistenza tecnica per l’attuazione e la chiusura del PO FESR 2014-2020 e per l’attuazione del POC 2014-2020 – Linea C Start up del PR FESR 2021-2027» – COD. 0251/2024. Livello di seniority: fino ad un anno di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in Programmazione e attuazione delle politiche unitarie di coesione. Titolo richiesto: Laurea triennale. Durata collaborazione: 10 mesi. Sede di lavoro: presso la Sede del Committente Regione Siciliana Palermo ( AVVISO );

22 risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto «Progetto di supporto specialistico ed assistenza tecnica per l’attuazione e la chiusura del PO FESR 2014-2020 e per l’attuazione del POC 2014-2020 – Linea C Start up del PR FESR 2021-2027» – COD. 0258/2024. Livello di seniority: oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in programmazione e attuazione dei Fondi Strutturali europei/Politiche di Coesione. Titolo richiesto: Laurea specialistica. Durata collaborazione: 10 mesi. Sede di lavoro: presso la Sede del Committente Regione Siciliana Palermo (AVVISO);

1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto «SUCCESS 21-27 – Supporto specialistico e tecnico organizzativo per il rafforzamento della capacità istituzionale e dell’efficacia delle azioni inerenti all’attuazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 – Regione Basilicata» – COD. 0259/2024. Livello di seniority: oltre 3 anni fino a 5 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in attività di marketing e comunicazione. Titolo richiesto: Laurea specialistica. Durata collaborazione: 22 mesi. Sede di lavoro: presso la sede del committente Regione Basilicata, direzione generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie via Vincenzo Verrastro 5 Potenza (AVVISO).

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, o essere in possesso di una delle condizioni indicate negli avvisi; godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una amministrazione pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. A seconda del profilo professionale oggetto dell’avviso di Formez PA sono richiesti ulteriori requisiti specifici, che riguardano il titolo di studio e la tipologia e durata dell’esperienza lavorativa maturata.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate, entro il prossimo 13 giugno, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA.