Ministero dell'Economia e Finanze: concorso per magistrati tributari, il bando

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha indetto il concorso per 146 posti da inquadrare nel ruolo di magistrato tributario. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata entro il 7 luglio 2024.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: sia cittadino italiano; abbia l’esercizio dei diritti civili; sia di condotta incensurabile; sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira; sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato; sia in regola con il pagamento del contributo alle spese per il concorso pari a 50 euro, da versare tramite il servizio PagoPa; sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti; sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, oppure del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati.