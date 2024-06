Sostegno alle imprese in Sicilia, da Banca Intesa 3,5 miliardi

Potenziare la competitività delle pmi dell’Isola con una dotazione da 3,5 miliardi di euro: è quello che è contenuto in un piano presentato ieri, mercoledì 5 giugno, a Palermo da Intesa Sanpaolo alle imprese siciliane. Il progetto fa parte del programma nazionale «Il tuo futuro è la nostra impresa» dal valore di 120 miliardi di euro. Transizione energetica e digitale sono gli assi principali del piano destinato alla Sicilia. L’iniziativa si integra con le azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che mette a disposizione oltre 410 miliardi di euro per il rilancio economico dell’Italia. Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato come questo piano rappresenti un’opportunità per accelerare il rinnovamento industriale, la transizione energetica e digitale delle imprese locali.

Uno degli assi portanti del programma è la Transizione 5.0, che prevede circa 13 miliardi di euro in crediti d’imposta per il raggiungimento di obiettivi di efficientamento energetico. Intesa Sanpaolo, in collaborazione con i propri partner e Sace, ha sviluppato soluzioni di finanziamento dedicate, consulenza per l’accesso alle agevolazioni fiscali e rilascio delle relative certificazioni. Questo sforzo mira a integrare competitività e sostenibilità, promuovendo investimenti nel risparmio e nella produzione energetica.