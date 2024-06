Dipartimento per la trasformazione digitale, pubblicati avvisi per esperti: i requisiti

Profilo professionale: 5 esperti in possesso di comprovata esperienza di assistenza direzionale, di office management, di supporto e accompagnamento all’implementazione dei processi di lavoro. Ambito territoriale: 3 Lazio (team help-desk); 1 Lazio (team territoriale); 1 Molise. Requisiti: possesso di laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o laurea a ciclo unico; comprovata esperienza complessiva almeno triennale, purché maturata, anche per singoli periodi inferiori nei ruoli indicati nell’avviso; conoscenza della lingua inglese (specificare il livello CEFR, se A1, A2, B1, B2, C1, o C2); essere estranei alla pubblica amministrazione.

Il dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato quattro avvisi per esperti. Lo stipendio previsto è fino a 90 mila euro e le sedi di lavoro si trovano in quasi tutta Italia.

Profilo professionale: 3 esperti in possesso di comprovata esperienza acquisita nell’account management o nel key account management in ambito di piattaforme e/o servizi digitali, preferibilmente con esperienza nella gestione di relazioni con PA locali e centrali e/o con i loro fornitori di servizi digitali. Dovranno, inoltre, possedere ottime capacità di comunicazione e di lavoro in team. Ambito territoriale: 1 Abruzzo; 1 Veneto; 1 Piemonte. Requisiti: possesso di laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o laurea a ciclo unico; comprovata esperienza complessiva almeno triennale, purché maturata, anche per singoli periodi inferiori nei ruoli indicati nell’avviso; conoscenza della lingua inglese (specificare il livello CEFR, se A1, A2, B1, B2, C1, o C2); conoscenza di strumenti informatici di collaborative work management e project management; conoscenza dei software di produttività personale o suite per ufficio per la creazione di documenti di testo, presentazioni e grafici; essere estranei alla pubblica amministrazione.

Technical Project Manager, da assegnare al Team Transformation Office

Profilo professionale: 3 esperti in possesso di comprovata esperienza tecnica, tecnologica e gestionale acquisita nella gestione di progetti di sviluppo di applicazioni web e mobile, e piattaforme digitali. Ambito territoriale: Lazio. Requisiti: possesso di laurea triennale o laurea magistrale (o titoli equiparati/equipollenti) nelle classi e materie indicate nel bando; comprovata esperienza complessiva almeno triennale, purché maturata, anche per singoli periodi inferiori nei ruoli indicati nell’avviso; conoscenza della lingua inglese (specificare il livello CEFR, se A1, A2, B1, B2, C1, o C2); conoscenza di strumenti informatici di collaborative work management e project management; conoscenza dei software di produttività personale o suite per ufficio per la creazione di documenti di testo, presentazioni e grafici; essere estranei alla pubblica amministrazione.

Technical Implementation Manager, per il Team Transformation Office

Profilo professionale: due esperti in possesso di comprovata esperienza tecnica, tecnologica e gestionale, acquisita nel coordinamento e nella gestione di progetti di sviluppo di applicazioni e infrastrutture digitali. Dovranno inoltre essere in possesso di ottime capacità di comunicazione e di lavoro in team. Ambito territoriale: Lazio.

Project manager, da assegnare al Team Transformation Office

Profilo professionale: Due esperti in possesso di comprovata esperienza nel project management e nelle tecniche di monitoraggio dei progetti sia in ambito tradizionale, sia in contesti Agile. Ambito territoriale: Lazio. Requisiti: possesso di laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o laurea a ciclo unico; comprovata esperienza complessiva almeno triennale, purché maturata, anche per singoli periodi inferiori nei ruoli indicati nell’avviso; conoscenza della lingua inglese (specificare il livello CEFR, se A1, A2, B1, B2, C1, o C2); possesso di una o più delle seguenti certificazioni: ITIL/TOGAF/COBIT e affini, Google Cloud (GCP), Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), (indicare numero e denominazioni delle certificazioni); essere estranei alla pubblica amministrazione. Nell’ambito della selezione saranno inoltre valutati i titoli preferenziali indicati negli avvisi.

Profilo professionale: 18 esperti in possesso di comprovata esperienza tecnica, tecnologica e gestionale, acquisita nel coordinamento e nella gestione di progetti di sviluppo di applicazioni e infrastrutture digitali. Dovranno inoltre essere in possesso di ottime capacità di comunicazione e di lavoro in team. Ambito territoriale: 1 Abruzzo; 1 Molise; 1 Lazio (team territoriale); 3 Lombardia; 1 Emilia-Romagna; 1 Veneto; 1 Friuli-Venezia Giulia; 1 Sardegna; 1 Lazio (team help-desk); 1 Marche; 4 Piemonte; 1 Campania; 1 Calabria. Requisiti: possesso di laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o laurea a ciclo unico; comprovata esperienza complessiva almeno triennale, purché maturata, anche per singoli periodi inferiori nei ruoli indicati nell’avviso; conoscenza della lingua inglese (specificare il livello CEFR, se A1, A2, B1, B2, C1, o C2); conoscenza di strumenti informatici di collaborative work management e project management;

conoscenza dei software di produttività personale o suite per ufficio per la creazione di documenti di testo, presentazioni e grafici; essere estranei alla pubblica amministrazione.