Il lavoro che c'è, l'istituto di vulcanologia assume anche in Sicilia

L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia assume anche in Sicilia. Pubblicati due bandi di concorso, uno per 7 tecnologi e uno per 6 ricercatori.

Il primo bando, per titoli ed esami, prevede l’assunzione a tempo determinato di sette unità di personale nel profilo professionale di tecnologo, terzo livello retributivo, all’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia da destinare a varie sedi dell’istituto.

Il secondo bando, invece, mira all’assunzione sempre dopo selezione per titoli ed esami, a tempo determinato di sei unità di personale nel profilo professionale di ricercatore, terzo livello retributivo.

Le domande vanno inoltrate entro le ore 23:59 del giorno 1 luglio. Tutte le informazioni e i dettagli, sul sito ufficiale dell’Ingv, alla sezione concorsi..