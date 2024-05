Isole minori, firmata la convenzione per i collegamenti tra Regione e Sns

È stata firmata la convenzione tra SNS (Società Navigazione Siciliana) e la Regione Siciliana per lo svolgimento dei collegamenti marittimi integrativi con le isole minori.

La convenzione sarà valida fino a settembre 2024 e potrà, eventualmente, essere prorogata per altri 13 mesi. Il tempo necessario - secondo la Regione - per portare avanti la procedura, in itinere e che consentirà di aggiudicare i collegamenti per un periodo molto più lungo, così da poter dare tranquillità alle comunità isolane. Per la convenzione, in scadenza a settembre, la Regione sborserà circa 16 milioni di euro.

Per quanto riguarda la nave Nerea (nella foto), bloccata in porto a Lipari dalla magistratura, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, ha sentito la compagnia Caronte&Tourist isole minori ricevendo rassicurazioni sull’immissione in linea di un’altra nave nel caso in cui il mezzo, fermo a Lipari, non venisse sbloccato.