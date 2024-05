Carabinieri, bando di concorso per 3.852 allievi: i requisiti

L'Arma dei carabinieri ha pubblicato un bando di concorso per allievi. Si tratta di 3.852 posti per l’ammissione in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri. La selezione pubblica è aperta a militari e a civili in possesso di diploma o che siano in grado di conseguirlo entro l’anno solare in cui è bandito il concorso. La domanda deve essere presentata entro il prossimo 26 giugno.

IL BANDO

I posti

I 3852 posti messi a concorso sono così ripartiti: 2.675 riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a 28 anni compiuti; volontari in ferma prefissata iniziale in servizio, di età non superiore a venticinque anni compiuti, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. Altri 1.145 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il 24 anno di età; 32 riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza A2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue indicate nel bando.