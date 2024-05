Il bonus-voli della Regione, pronti i nuovi rimborsi

Gli ultimi 18 pagamenti riguardanti gli arretrati di dicembre 2023 sono stati già inviati in ragioneria, così come le somme per coprire le richieste avanzate lo scorso gennaio, «ma sono già pronti pure i mandati di febbraio, che saranno inoltrati la prossima settimana. Il tutto, per metterci in pari entro fine giugno». È il ruolino di marcia delineato dall’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò sul fronte «bonus voli», il sistema di scontistica ideato su input del governatore Schifani per contrastare il caro-aerei, criticato (fino a pochi giorni fa anche sulle pagine di questo giornale) dalle associazioni dei consumatori per i ritardi registrati nei rimborsi chiesti dai viaggiatori.

Finora, nei confronti degli utenti che hanno fatto richiesta sulla piattaforma digitale creata dalla Regione, «SiciliaPei», con decreto dello scorso febbraio sono stati emessi due assegni, da 107.284 e 132.079 euro, relativi ai biglietti staccati prima di Capodanno, poi c’è stato un rallentamento, dovuto, spiega Aricò, a una ventina di istanze compilate con le coordinate bancarie errate, a fronte di oltre 114mila pratiche aperte fino ad oggi: refusi che hanno inceppato per giorni i mandati di pagamento, «ma adesso, una volta rettificato tutto, ci siamo rimessi in carreggiata e contiamo tra un mese di liquidare quanto dovuto fino al mese di maggio», con un rimborso medio per utente pari a 45 euro.