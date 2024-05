Commercio in Sicilia, chiusi 2.873 negozi in tre anni: 864 nei primi 4 mesi del 2024

«E in Sicilia la situazione non è meno drammatica - sottolinea Giovanni Felice, coordinatore di Confimprese Sicilia -: negli ultimi tre anni sono venute a mancare 1.581 aziende e preoccupa molto il fatto che 1.067 di queste abbiano chiuso i battenti nei primi quattro mesi del 2024. Una nota positiva - prosegue -, e in controtendenza, arriva dalla provincia di Palermo dove il saldo attuale, rispetto al dicembre 2019, è positivo anche se solo per 16 unità e va registrato che al 31 dicembre 2023 il saldo positivo era molto più consistente in quanto era positivo per 1324 unità. Fenomeno dovuto all’exploit dell’edilizia e dovuto agli incentivi legati al Superbonus».

Questo però non basta. «Anche in Sicilia ed a Palermo il commercio soffre più degli altri settori – continua Felice – infatti sono 2873 in meno le aziende commerciali a livello regionale con un saldo negativo di ben 864 nel 2024». Un quadro che per il coordinatore non viene per nulla agevolato «dagli ultimi interventi normativi votati all’Ars e dalle politiche messe in campo dall’Assessorato competente, in quanto mirate a favorire le imprese più strutturate e la grande distribuzione. Anche in tema di incentivazione - continua - e sostegno, il piccolo commercio sia in sede fissa che su aree pubbliche, è penalizzato per non dire che è completamente escluso dalle prospettive di rilancio».