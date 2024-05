Cnr: pubblicato un avviso per operatori di amministrazione appartenenti alle categorie protette

Il Consiglio nazionale delle ricerche ha pubblicato un avviso per l'assunzione di operatori di amministrazione appartenenti alle categorie protette. Il titolo di studio necessario è la licenza media. Si tratta della selezione i quattro risorse a tempo indeterminato, VIII livello professionale, da impiegare presso strutture del Centro Nazionale delle Ricerche situate nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Roma e provincia.

L'AVVISO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: iscrizione agli elenchi previsti dagli uffici competenti della Regione Lazio, nell’ambito di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale; aver conseguito i seguenti titoli di studio/formazione: diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media); certificazione attestante la conoscenza dei sistemi informatici di base – ECDL o equivalente – o un corso di formazione professionale di tipo informatico riconosciuto dalla Regione di appartenenza; cittadinanza italiana o di Stati appartenenti all’Unione Europea o di Paesi terzi, solo ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana; iscrizione nelle liste elettorali del comune o Stato estero di residenza, o i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse; godimento dei diritti civili e politici; adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non italiani); età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo; non aver riportato condanne penali o eventuali procedimenti penali in corso che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici, nonché destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.