Corte dei conti, concorso per funzionari tecnici e assistenti: il bando

La Corte dei conti ha pubblicato un bando per l'assunzione di funzionari tecnici e assistenti. La selezione è aperta a ingegneri, architetti e a periti industriali edili o geometri. Si tratta di otto posti di lavoro, elevabili a 12, a tempo indeterminato, da distribuire negli uffici centrali e territoriali della Corte dei conti. Le domande di partecipazione devono essere presentate fino al 30 maggio.

IL BANDO

I posti

Il concorso porterà alla copertura di 8 posti: 4 unità, elevabili a 6, da inquadrare nell’area assistenti – profilo assistente tecnico; 4 unità, elevabili a 6, da inquadrare nell’area funzionari – profilo di funzionario tecnico. Il numero totale dei posti vacanti può dunque essere elevato da 8 a 12 all’esito della revisione dell’assetto organizzativo degli uffici centrali e territoriali.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria o la cittadinanza di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all’impiego; qualità morali e condotta incensurabile; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati da altro impiego statale per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;

non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.