Inail, concorso per dirigente medico: i requisiti, il bando

L'Inail ha pubblicato un bando per medici. Si tratta di una procedura selettiva volta ad assegnare 14 incarichi quinquennali di dirigente di secondo livello dell’area medico legale. Le domande di ammissione devono essere inviate entro il 28 maggio.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure requisiti indicati sul bando; godimento dei diritti politici e civili. Non possono partecipare alla selezione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non avere riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale ne danno notizia al momento della candidatura; laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM – 41); iscrizione all’ordine professionale dei medici chirurghi; essere in regola con l’acquisizione dei crediti formativi Ecm per il triennio precedente alla domanda; essere dipendente di ruolo, in qualità di medico, presso una Amministrazione pubblica presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali; anzianità di servizio di: 7 anni, di cui cinque nella disciplina della medicina legale o in una disciplina equipollente e diploma di specializzazione nella disciplina stessa (o disciplina equipollente); oppure 10 anni nella disciplina della medicina legale o in una disciplina equipollente.