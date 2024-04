Assicurazioni e intelligenza artificiale, innovazione al servizio del Paese: torna a Roma il summit di Ania

«Assicurazioni e Intelligenza Artificiale, Innovazione al servizio del Paese» è il tema della quarta edizione di Innovation by Ania 2024, in programma domani martedì 23 aprile dalle 10 al Palazzo dei Congressi di Roma.

L'appuntamento annuale anche quest'anno consentirà di focalizzare i temi dell'innovazione tecnologica in ambito assicurativo e si aprirà con la relazione della presidente Ania Maria Bianca Farina (nella foto) su «Assicurare nell’era dell’IA: nuove frontiere per il settore».

Ad introdurre l'intenso confronto, anche quest'anno declinato attraverso differenti esperienze e sui fronti di più stringente attualità, sarà l'intervento di Andrea Poggi, Innovation Leader Deloitte Central Mediterranean, su «L’ IA e le Assicurazioni: una partita aperta senza precedenti».

Sul tema «AI & Cyber Risk» dopo il pitch startup di Bruno Cordioli, co-founder & CEO di Muscope, si confronteranno Giuseppe Donvito, Partner P101; Ivano Gabrielli, direttore servizio Polizia Postale; Marco Granelli, presidente Confartigianato; Bruno Frattasi, direttore generale Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Quindi una intervista a Giancarlo Fancel, country manager Italy e CEO Generali Italia, vicepresidente ANIA.