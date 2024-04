Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato un avviso per esperti: i profili cercati, il bando

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un avviso per la selezione di diversi esperti. Si tratta di professionisti da destinare al potenziamento dell’attività e delle strutture del dipartimento della ragioneria generale dello Stato per il monitoraggio e la rendicontazione del Pnrr. Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 29 aprile 2024.

L'AVVISO

I profili

La selezione pubblica è mirata a coprire 9 posti vacanti distribuiti nelle seguenti professionalità: 4 esperti in gestione, analisi e rappresentazione di dati; 2 esperti in gestione delle procedure di controllo e gestione dei flussi finanziari; 2 esperti in pianificazione e gestione di interventi formativi; 1 esperto in ambito giuridico con competenze in attività di supporto giuridico amministrativo ed economico finanziario nella materia degli aiuti di Stato e della contrattualistica pubblica.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o requisiti indicati sul bando; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una amministrazione pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. In base al profilo, occorrono, poi, requisiti specifici come da avviso.